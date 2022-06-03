В Кулинском районе произошел размыв опоры моста

В Кулинском районе на автомобильной дороге местного значения «Кули – Цовкра 2 — Шара» на участке км 2+600 в результате прошедших ливневых дождей произошел размыв подошвы опоры моста.

В результате размыва произошло разрушение опоры моста и обрушение металлического пролетного строения первого пролета.

Мост 1975 года постройки, длиной 40,0 п.м., схема моста 4×9,0 п.м., с шириной проезжей части 3,5 метров с деревянным настилом.

Эксплуатационной организацией в оперативном порядке начаты работы по устройству объездной дороги на данном участке. Ориентировочные сроки открытия движения автотранспорта по временной схеме – 4 июня 2022 года.

Транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано и осуществляется по объездной дороге.