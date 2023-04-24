В Кулинском районе переизбрали руководителя муниципалитета

Сегодня, 24 апреля, в администрации Кулинского района прошло открытое голосование в рамках конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района «Кулинский район».

Депутаты единогласно проголосовали за сохранение Шамилем Рамазановым поста руководителя Кулинского района. Он переизбран на второй срок. Руководить районом он будет ближайшие пять лет. Кулинский район он возглавлял с 2018 по 2023 год.

Конкурс на выборы главы района был объявлен 28 марта текущего года. На него поступило 4 заявки.

Депутаты высоко оценили работу главы района за последние 5 лет, свой выбор они обосновали существенным улучшением показателей муниципалитета в сфере социально-экономического развития района.

В свою очередь Шамиль Рустамович поблагодарил всех за доверие и поддержку!