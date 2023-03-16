В Кулинском районе достигнут рекомендованный охват вакцинацией от полиомиелита

Полиомиелит — опасное для жизни заболевание, вызываемое полиовирусом. Оно поражает в основном детей до пяти лет, повреждает нервную систему и может привести к параличам разных видов. В середине прошлого столетия полиомиелит был кошмаром родителей во всем мире. Его удалось победить с помощью вакцинации. Последний официальный случай заболевания полиомиелитом в России был зафиксирован в 2010 году, пациент приехал из Таджикистана.

В рамках туровой вакцинации, которая проходила с февраля по март детей Кулинского района прививали прямо в образовательных учреждениях.

В рамках туровой вакцинации дополнительной иммунизации использовалась оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ), а в отдельных случаях — инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ).