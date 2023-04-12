В крепости Нарын-кала в Дербенте будут устраивать театральные представления

Дербентский музей-заповедник в высокий туристический сезон — с начала июня по сентябрь — будет устраивать в цитадели Нарын-кала театральные представления на исторические темы.

«С пятницы по воскресенье для жителей и гостей города на территории крепости планируется организовывать постановки с участием театральных актеров. С начала июня по сентябрь будут показы отдельных сцен из жизни ханов и султанов, а также эпизодов быта древнего Дербента», — рассказал в прямом эфире ЦУР Дагестана руководитель музея-заповедника Велиюлла Фаталиев. По его словам, зрителелей этих театральных представлений также будут угощать блюдами национальной кухни. Продлятся такие представления до сентября.

Ранее Фаталиев сообщал, что по итогам текущего года Дербентский музей-заповедник ожидает увеличения турпотока в три раза. Помимо исторических достопримечательностей туристов привлекают и современные городские локации, например светомузыкальный фонтан.

Также на территории крепости Нарын-кала разбили гранатовый сад, который, как ожидается, станет популярным местом для фотосессий. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

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