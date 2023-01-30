В Концерне КЭМЗ заканчиваются последние приготовления к Мирзабековским чтениям

Республиканская научно-практическая конференция приурочена к 85-летию со дня рождения видного государственного деятеля, директора Кизлярского электромеханического завода (1972-1984) а далее премьер-министра Дагестана (1987-1997) Абдуразака Мардановича Мирзабекова.

Конференция начнется с открытия в Кизляре, а секционные заседания продолжатся в ДФИЦ РАН и в ДГУ в Махачкале.

Инициатором проведения конференции является Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, который вот-вот прибудет на конференцию.