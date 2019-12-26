В конце месяца в Дагестане откроется центр «Мой бизнес»

В новый центр «Мой бизнес», открытие которого состоится в конце этого года, посетили первый зам. Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов и временно исполняющий обязанности директора агентства по предпринимательству и инвестициям Гаджи Гасанов.

Гусейнов заявил, что главное – это создать комфортные условия для лиц с ограниченными возможностями для получении услуг, а также создать условия для их трудоустройства, чтобы они могли увидеть ситуацию изнутри.

Деятельность центра будет осуществляться по принципу «одного окна», где бизнесменам предоставят разные услуги. Главной целью центра является налаживание эффективного взаимодействия между властью и бизнесом. Создание центра станет важным звеном в поддержке начинающих предпринимателей.