В конкурсе «Главные детские песни» примут участие вокалисты из Дагестана

Музей Победы приглашает юных исполнителей к участию во Всероссийском проекте «Главные детские песни». Заявку на участие можно подать до 13 ноября, а результаты заочного отбора будут подведены до 20 декабря 2022 года. Второй этап конкурса состоится уже в следующем году в Музее Победы. Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 7 до 14 лет. Целью проекта является формирование интереса к истории и культуре России, а также поддержка юных исполнителей. Вся подробная информация о конкурсе на сайте Музея Победы.