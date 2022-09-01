В конференц-зале Министерства по национальной политике и делам религий РД в целях поиска мер повышения и укрепления позиции женщин в обществе состоялся круглый стол

30 августа Энрик Муслимов возглавил круглый стол «Создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной, и культурной сферах жизни, как одно из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации», организатором которого выступил Союз женщин Дагестана.

В своём выступлении Энрик Муслимов отметил, что женщина играет большую роль в социально-экономической, общественно-политической жизни и основную роль в обществе в целом. В рамках круглого стола были озвучены актуальные проблемы женщин в современном обществе. Так, о работе ДРО помощи детям-инвалидам их мамам рассказала председатель организации «Жизнь без слез» Айшат Гамзатова.