В рамках реализации государственной программы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан в Кизлярском районе завершен ремонт автомобильной дороги Кизляр – Тушиловка на участке км 4 — км 7.

Дорога связывает населенные пункты Кизлярского района с городом Кизляр.

В рамках ремонтных работ проведены работы по усилению основания дорожного полотна, отремонтированы искусственные сооружения, обеспечен водоотвод и устроено асфальтобетонное покрытие. Также проведен весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, установлены сигнальные столбики, нанесена горизонтальная разметка.