В Кизлярском районе собрали более 400 килограммов пластика

В Кизлярском районе, селе Брянск, собрали четыреста килограммов пластика. Мусор собрали во время санитарных пятниц. Так, вчера удалось собрать триста кг пластикового мусора. О начале акции было объявлено ещё две недели назад на страницах соцсетей Брянского сельсовета. Акция прошла под девизом «Хочешь заработать – Собери мусор». Глава сельсовета Роман Наумов отметил как важную задачу объединение жителей села ради защиты окружающей среды. Идею расчистки мусора озвучил депутат Кизлярского Собрания Андрей Богданов, получивший поддержку рыбодобывающих хозяйств, которые в свою очередь спонсировали мероприятие и решили выкупить собранный пластик. За килограмм пластиковых бутылок платили десять рублей, а за килограмм пакетов — сорок рублей. Акция заинтересовала не только взрослых, но и детвору. Собранный пластик вывезут на специальный полигон для утилизации.

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