В Кизлярском районе провели турнир по волейболу памяти погибших сотрудников

Вчера, 31 марта, завершился открытый турнир по волейболу в честь сотрудников органов внутренних дел, погибших в двойном теракте 31 марта.

Победителем турнира стала команда ДЮСШ г. Кизляр, на втором месте сборная ОМВД России по Кизлярскому району, а на третьем месте СОП в Кизлярском районе ВОГОиП МВД России.

Напомним, 31 марта 2010 года в результате теракта погибли В. Н. Видерников, В. Ю. Юриков, С. П. Кажурин, И. А. Байкишиев, У. М. Мусаев, Г. О. Омаров, Б. Ю. Коновалов, М. Р. Саидов, М. П. Шахрудинов.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, они награждены орденами Мужества (посмертно).