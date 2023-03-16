Общество

В Кизлярском районе обсудили организацию весенней призывной кампании текущего года

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Накануне в администрации Кизлярского района состоялось рабочее совещание по организации  весенней призывной кампании 2023 года.

Заместитель главы муниципалитета Мурад Багандов отметил, что с 1 апреля по всей России стартует весенний призыв на военную службу. Кампания продлится до 15 июля. М. Багандов отметил, что у комиссии должны быть достоверные данные о количестве граждан, подлежащих призыву и годных к воинской службе. В связи с этим, было поручено  главам сел и начальникам ВУС усилить информационную кампанию с молодежью и родителями о необходимости явиться в военкомат и предстать перед ПК, а также актуализировать списки призывников в каждом селе.

Зампредседателя ПК, врио военкома Кизляра, Южно–Сухокумска и Кизлярского района Рамазан Курамагомедов разъяснил на совещании порядок вручения повесток гражданам, и подчеркнул, что  содействовать сотрудникам военкомата будут  правоохранительные органы и главы сел района.

Относительно граждан, избежавших призыв осени 2022 года  и граждан, ранее уклонявшихся от прохождения срочной службы, было решено организовать вручение им повесток для явки на пункт сбора в Кизлярский военный комиссариат, а также контроль явки граждан на пункты сбора.

Подчеркивается, что  личные дела граждан, умышленно уклоняющихся от призыва на службу, будет переданы в следственные органы для привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе».

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