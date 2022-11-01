В Кизлярской ЦГБ открыли отделение гемодиализа, женскую консультацию и кислородную станцию

На открытии присутствовала заминистра здравоохранения Дагестана Джавгарат Исаева: «На сегодняшний день в ЦГБ Кизляра значительно улучшено оснащение, в таких условиях очень важен ответственный труд медработников. Открытия гемодиализного центра здесь ждали жители Северной зоны Дагестана. Центр расположен в отдельном здании и оснащен новейшим технологическим оборудованием».

«В здание женской консультации мы переехали недавно и постарались сделать так, чтобы комфортно было и сотрудникам, и пациенткам. Женщины очень довольны, всем очень нравится то, что другие отделения ЦГБ рядом и не надо ехать с одного конца города в другой для консультации с профильными специалистами», — поделилась зав. ЖК Разият Баркакадиева.

Замминистра осмотрела и кислородную станцию мощностью 500 литров в час. «Открытие в ЦГБ новых служб, использование новых технологий позволит существенно повысить качество и доступность медпомощи», — подчеркнула Исаева.