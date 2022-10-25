В Кизлярской ЦГБ начал работу гемодиализный центр

В текущем году на базе Кизлярской ЦГБ открыты дополнительные службы по оказанию новых медицинских услуг и повышения их качества, в том числе гемодиализный центр. По словам заведующего отделением гравитационной хирургии ЦГБ Демира Султановича Эрзиева, открытие гемодиализного центра позволит избежать жителям Кизляра поездок на процедуру в столицу республики.

«Открытию центра предшествовал большой объем работы. Центр расположен в отдельном здании и оснащён новейшим технологическим оборудованием для процедуры гемодиализа, необходимой людям, страдающим от почечной недостаточности», — сказал Эрзиев.

В отделении на данный момент работают две смены медицинских специалистов, обслуживание проходит по десять человек. По словам специалиста, нет ограничений по месту проживания человека, необходимо наличие базовых документов и направление от врача.