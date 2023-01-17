В Кизляре встретили добровольцев-казаков, вернувшихся из зоны СВО

Казаки из Кизлярского, Тарумовского районов и города Кизляра во главе с атаманом Василием Наумочкиным убыли осенью прошлого года для участия в спецоперации. По собственному желанию к ним присоединились глава сельсовета «Новогеоргиевский» Хабибула Халимов и руководитель общественной организации «Единый Дагестан» Магомед Гаджимагомедов.

Среди встречающих добровольцев был руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Алексей Гасанов, который передал им слова приветствия от имени главы Дагестана Сергея Меликова и поблагодарил за мужество: «Никто и никогда не мог победить нашу страну. Мы сильнее, духовно богаче, и противостоять нам совершенно бесполезно. Дорогие друзья, от всей души хочу пожелать вам, вашим семьям дальнейших успехов».

С возвращением в полном составе бойцов поздравил и мэр Кизляра Александр Шувалов. Он подчеркнул, что мужество, стойкость казаков – пример для всех кизлярцев, особенно для молодежи.

От имени казаков Василий Наумочкин поблагодарил за тёплую встречу и внимание.