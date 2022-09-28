В Кизляре состоялся Крестный ход в поддержку российских военных

Ежегодный Крестный ход, который проходит в Кизляре в честь одного из двенадцати главных православных праздников — Воздвижения Креста Господня и Дня города, в этом году был проведен в поддержку российских военных, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции.

Паломники со всей Епархии, городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Хасавюрт, соседних регионов — Чечни и Ингушетии, Кизлярского, Тарумовского районов и Кизляра прошли по улицам города в молитвенном шествии. Всего в нем приняло участие около 2 тысяч человек.

Крестный ход начался со службы в Крестовоздвиженском монастыре на православном кладбище. Её провел Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. Утро, встретившее всех верующих осенним прохладным ветром, по мере продвижения колонны к Георгиевскому Собору, становилось все более ясным и теплым. Казалось, что под звон колоколов, вслед за иконами святых и развевающимися хоругвиями, идет армия добра и мира, осененная православными крестами.

В колонне символизирующей единение мирского и духовного, прошли руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Алексей Гасанов, заместитель министра по национальной политике и делам религий Мурад Шафиев, глава ГО «город Кизляр» Александр Шувалов, глава МР «Кизлярский район» Аким Микиров, глава Тарумовского района Александр Зимин, руководитель фракции «Единая Россия», председатель городского Собрания депутатов г. Кизляра Александр Полюшко, атаман КОПОКО ТВКО Б. Блинов, директор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин, представители казачества Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов, Чечни, Ингушетии, также члены общественных организаций и объединений, жители и гости города.

— Молимся о здравии всех наших ребят, которые находятся сейчас там, чтоб их сопровождало повсюду здоровье, добро, чтоб не думали, что они они забыты, ведь тысячи людей возносят о них молитвы. Мы все должны не только духовно быть близки, но и объединиться патриотически, — сказали участницы духовного шествия.

Завершился Крестный ход у стен Георгиевского собора. Здесь, на месте захоронения жертв теракта 18 февраля 2018 года, была совершена заупокойная служба.

После чего Владыка Варлаам обратился ко всем участникам словами поздравления с праздником Воздвиженья Креста Господня, а также наступающим Днем города.

В своем обращении к присутствующим он обратил внимание на время проведения Крестного хода – дни объявленной частичной мобилизации в стране в рамках проведения специальной операции на Донбассе: «Именно там сейчас идут ожесточенные сражения между светом и тьмой, здесь проходит линия раздела между добром и злом, происходит решающее сражение тех, кто с богом или против него. Запад пытается поработить мир, навязать ему сою мораль и нравственность, а также стереть с карты само название «Россия». И только всем миром мы можем противостоять этой чуме XXI века. Самое время сплотиться, ибо наше дело правое, и мы победим». Он также сообщил радостную для всех православных весть — в Махачкале по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в декабре состоится торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства кафедрального собора в честь выдающегося государственного деятеля, великого полководца Древней Руси, князя Александра Невского.

В выступлении Алексея Гасанова прозвучали слова благодарности добровольцам и тем, кто в условиях частичной мобилизации встал на защиту Донбасса.

Мурад Шафиев отметил огромную роль христианства, ислама, иудаизма в сохранении мира и стабильности в нашей республике. В одном строю представители всех национальностей встают против националистов на Украине.

Александр Шувалов поблагодарил владыку Варлаама, что всегда вместе с народом Кизлярщины участвует в Крестном ходе, благословляет на добрые дела, служит образцом добродетели. Он отметил, что сейчас многие кизлярские семьи провожают своих мобилизованных родных, поэтому сегодняшний Крестный ход направлен на единую духовную поддержку всех наших воинов, принимающих участие в специальной военной операции.

Борис Блинов выразил чаяния всех казаков: «Борьба за мир – дело общее, а казаки всегда были и остаются защитниками Родины. Представители этого сословия служат в батальоне «Терек». На полях сражений спеоперации на Донбассе проявляют мужество и воинскую доблесть, продолжая славные традиции своих отцов и дедов. Слава Богу, что мы казаки!».

Евгений Дружинин, поздравляя кизлярцев с большим православным праздником, заверил, что он вместе с возглавляемым им коллективом будет и в дальнейшем оказывать помощь в делах церкви и Георгиевского Собора, призвал присутствующих к сплочению и единению.

Завершился крестный ход праздничной трапезой, которая прошла на территории храмового комплекса.

— На Крестный ход мы идём всегда с добрыми и светлыми мыслями, в нас, как у всех православных, это заложено поколениями предков. Мы казаки и без православия нет представляем себя. Мы молимся о том, чтоб специальная операция быстрее завершилась победой России, о здравии не только её участников, но и всех людей, молимся за павших, — сказали представители казачества.

Источник: «Инфо-Кизляр»