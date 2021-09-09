В пятницу, 10 сентября, в Кизляре состоится круглый стол на тему «Создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни – как одно из приоритетных направлений государственной политики РФ».

Мероприятие будет проходить в рамках национального проекта «Культура» и Госпрограммы «Стратегия национальной политики РФ в Республике Дагестан».

Участниками круглого стола станут председатель Союза женщин РД Интизар Мамутаева, глава г. Кизляр Александр Шувалов, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена Павлюченко, а также представители муниципальных отделений Союза женщин РД.

Время проведения 11.00 -13.00 часов.

Место: г. Кизляр, ул. Советская, 4, МБУ «Молодежный культурный центр» Республики Дагестан.