В Кизляре провели оперативное совещание по поводу вспышки кишечной инфекции

19 января в Кизляре прошло оперативное совещание под руководством Премьера РД Артёма Здунова. Темой обсуждения стала вспышка кишечной инфекции, возникшая по причине потребления сырой воды.

На совещании присутствовал глава города и профильные ведомства. Первый вице-премьер Анатолий Карибов, возглавивший межведомственную комиссию, сообщил, что в стационаре находятся 160 человек, из них 89 — несовершеннолетние. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в микрорайоне Черемушки. Все необходимые лекарства в лечебных учреждениях имеются.

Кроме того, проводится очистка насосных станций и завершены работы по дезинфекции водопроводной сети. В Черемушках работают медики и волонтеры из числа студентов медицинских учебных заведений. Они выявляют больных и оказывают помощь в лечении.

Представитель Роспотребнадзора РД Лариса Пантина озвучила предложение закрыть 2 школы, оказавшиеся в очаге заражения.

Артём Здунов поинтересовался, какие результаты получены после бактериологического анализа проб воды, которые необходимы для принятия решения о закрытии школ. Было сказано, что они поступят 20 числа.

Премьер раскритиковал инициативу закрыть школу. Как отметил Здунов, в образовательном учреждении легче контролировать распространение инфекции, доставляя качественную воду, чем в домах, куда нет доступа. Здунов дал распоряжение обеспечить детей водой за счёт государства и указал на необоснованность выводов Роспотребнадзора РД.

С мнением Председателя Правительства согласились все представители ведомств.