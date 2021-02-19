В Кизляре прошло совещание Сергея Меликова с представителями сельскохозяйственных ведомств Российской Федерации

18 февраля на Кизлярском коньячном заводе прошло выездное совещание врио Главы Дагестана Сергея Меликова с первым замминистра Минсельхоза РФ Джамбулатом Хаутовым, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Ястребовым, помощником полномочного представителя Президента страны в СКФО Владимиром Надытко.

Заседание было направлено на определение стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Дагестана.

Сергей Меликов подчеркнул, что агропромышленность имеет стратегически важное значение для республики в развитии народного хозяйства — именно на неё приходится 21% внутривалового продукта, в ней занята большая часть населения. В связи с этим были озвучены основные проблемы в сфере: выветривание и опустынивание северных земель, имеющих стратегическое значение для животноводства; наращивание садового потенциала не только с целью увеличения сельхозпроизводства фруктовых культур, но и с вовлечением сферы туризма; качественное решение проблем мелиорации сельхозугодий; развитие традиционных виноградарства и виноделия; решение проблемы обмеления Нижнетерских и Аракумских нерестно-выростных водоёмов.

В рамках совещания были озвучены и достижения сферы за прошлый год. Так, Дагестан побил рекорд советского времени по урожаю зерна. Джамбулат Хаутов отметил, что в этом направлении тем не менее нужно внести коррективы: восстановить объем выращивания новых культур, которые исторически выращивались в Дагестане. Также подготовку к посевной кампании в регионе он оценил как штатную.

В своём докладе вице-премьер РД Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил все важные достижения в данном направлении за прошлый год. По представленным данным Дагестан в 2020 году дал рекордные показатели не только по зерну, но побил собственный рекорд в выращивании риса и собрал рекордный урожай винограда — 209 тысяч тонн.