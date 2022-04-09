В Кизляре прошла встреча с жителями, чьи земельные участки могут быть газифицированы

9 апреля в рамках рабочей поездки в г. Кизляр депутат Народного Собрания РД Елена Павлюченко в сопровождении первого заместителя главы администрации городского округа «город Кизляр» Чупалава Шамхалова, представителей городской администрации, газоснабжающей организации побывали в новом микрорайоне города, где встретились с жителями, чьи земельные участки могут быть газифицированы в рамках программы догазификации.

Догазификация — это подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан, а также подключение объекта капитального строительства. Людям, нуждающимся в этой услуге, нужно подать заявку и представить документы о праве собственности.

Обращаясь к собравшимся Елена Павлюченко напомнила, что Президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача в рамках программы догазификации организовать бесплатную подводку газа до границ домовладений.

Депутат призвала кизлярцев воспользоваться своими правами. «Приходите, обращайтесь в администрацию города с заявлениями на газификацию вашего участка, воспользуйтесь тем, что сегодня предлагает государство на бесплатной основе. Единственное, что требуется от владельцев участка – это правильно собрать документы для заявки. Государство заботится о том, чтобы жизнь ваша стала качественной и благополучной», — сказала Елена Павлюченко.

В свою очередь первый замглавы администрации Кизляра Чупалав Шамхалов подчеркнул, что в Дагестане региональный штаб по газификации возглавляет Глава РД Сергей Меликов. Он также отметил, что заявки на догазификацию принимаются в эксплуатационной газовой службе, в МФЦ, через единый портал государственных услуг. Для участия в программе необходимо, чтобы в первую очередь у заявителя были правоустанавливающие документы на земельный участок и домовладение.

«Если вдруг возникнут какие-либо вопросы в процессе подачи документов по догазификации, можно обратиться в администрацию города, наши специалисты дадут соответствующие разъяснения», — заключил Чупалав Шамхалов.

Татьяна Курбанцова

Источник: http://info-kizlyar.ru/news/media/2022/4/9/v-kizlyare-proshla-vstrecha-s-zhitelyami-chi-zemelnyie-uchastki-mogut-byit-gazifitsirovanyi/