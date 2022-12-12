В Кизляре прошла очередная отправка призывников на срочную службу

В рамках осенней призывной компании 11 декабря на службу в армию отправились ребята из Кизляра и Кизлярского района.

Проводить защитников Родины пришли родители, родные, друзья. У ворот военкомата они крепко обнимали своих призывников, желали им, чтобы год пролетел незаметно.

Военком подчеркнул, что родители призывников могут быть спокойны: их сыновей не будут задействовать в специальной военной операции.

Пришел проводить брата участник СВО, отмеченный наградами. Он пожелал всем парням служить достойно.

Доброй традицией стала раздача сладостей родителями призывников.