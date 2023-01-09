В Кизляре прошел траурный митинг

Траурный митинг, посвященный жертвам теракта 9 января 1999 года, прошел в центральном парке Кизляра. Руководитель города Александр Шувалов, выступая перед участниками митинга, заявил, что 27 лет, прошедшие с момента террористического акта, «не осушили слез матерей, не утешили печали вдов».

«Мы не имеем право забыть тех людей, которые погибли ради нас. Благодаря таким людям продолжается жизнь на земле. И наш долг не просто помнить об их подвиге, но и делать всё возможное, чтобы подобные события больше никогда не повторились», — сказал мэр.

Напомним, 9 января 1996 года около 300 боевиков под командованием Салмана Радуева и Хункара Исрапилова вторглись в Кизляр и попытались захватить вертолётную базу Вооруженных сил РФ. Однако в результате столкновений с военнослужащими, боевики закрепились в местной больнице и взяли в заложники 3700 человек. В результате террористической атаки погибли 78 человек и сотни пострадали.