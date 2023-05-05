В Кизляре прошел автопробег «Спасибо деду за Победу» и конкурс рисунков на автомобилях

120 тюбиков гуаши, 9 наборов красок, 30 кисточек, 45 минут и неограниченная фантазия – были на вооружении у кизлярских школьников для того, чтобы разукрашенный ими автомобиль стал лучшим на городском конкурсе.

Так началась подготовка к ежегодному автопробегу «Спасибо деду за Победу!», открытие которого состоялось в Кизляре сегодня, 5 мая. Его посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И в рамках праздничного автопробега по традиции был проведен конкурс рисунков среди талантливой молодежи «Поклонимся великим тем годам!», где в качестве холста у художников были автомобили.

Команды от всех общеобразовательных организаций города поприветствовал Председатель Городского собрания депутатов Александр Полюшко и пожелал удачи.

Организаторами выступили отдел социального развития администрации города, Молодежный культурный центр при поддержке депутатов городского Собрания от партии «Единая Россия», автошколы ДОСААФ, Центра традиционной культуры народов России, и кондитерской «Азбука вкуса». А канцтовары для участников предоставила депутат городского Собрания от партии «Единая Россия» Анастасия Родина.

Для школьников эти 45 минут пролетели незаметно, каждый старался, выводил линии Георгиевских лент, делал пятиконечную звезду симметричной и главное – старался передать дух предстоящего праздника – Дня Великой Победы!

Поэтому на машинах от капота до багажника появлялись нарисованные штурмовые самолеты, знамя Победы, брызги салюта, победная сирень, Орден Отечественной войны, который был первой боевой наградой, появившейся во время войны с нацистской Германией, и надписи «Спасибо деду за Победу», «Полон вам, ветераны!», «Мы помним! Мы гордимся».

Жюри, в состав которых вошли известные художники Захар Азизов и Ольга Тихановская, наблюдали за юными мастерами кистей и красок, чтобы определить лучших.

Во время конкурса волонтеры города разместили на всех машинах портреты наших земляков, военнослужащих и мобилизованных, которые отдали жизни за мир уже в наше время – в ходе специальной военной операции на Украине.

Всех школьников и их педагогов за участие поблагодарил глава Кизляра Александр Шувалов, который и вручил победителям дипломы и сладкие подарки. Лучшей признана работа команды из гимназии №6, второе место завоевали художники из школы №11, а третье – из школы №7. Дипломами за участие были отмечены все ребята, которые потом смогли отправиться с одноклассниками и учителями в раскрашенных машинах – по улицам города в колонне автопробега.

Старт движению дал глава Кизляра и поздравил всех с наступающим 9 Мая. Возглавляемый празднично украшенным камазом ДОСААФ кортеж автомашин под песни военных лет выехал с центрально площади и проехал по кизлярским улицам, где его встречали школьники, студенты и все жители города, приветствуя участников флажками, шарами и цветами. Кизлярцы по дороге сигналили автоколонне, махали руками.

Эта яркая патриотическая акция в будний день стала напоминанием всем нам о приближающемся празднике. О той цене, которую российский народ заплатил за победу.