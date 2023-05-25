В Кизляре открыли памятную доску в честь Героя СВО

33-летний Рустам Шахэмиров награжден Орденом Мужества (посмертно). Военнослужащему Рустаму Шахэмирову, погибшему в зоне проведения специальной военной операции, открыли мемориальную доску в его родной гимназии №6.

В волнительной церемонии по увековечению памяти Героя приняли участие руководитель города Кизляра Александр Шувалов, спикер горсобрания Александр Полюшко, военком Рамазан Курамагомедов, отец погибшего солдата Магомед Шахэмиров.

«Очередная церемония по открытию памятной доски проходит в родной школе героически погибшего бойца, выпускника гимназии. Своим подвигом он навсегда вписал свое имя в историю, став образцом и примером мужества и отваги. Рустам останется в наших сердцах. Гимназия может гордится Героем.

Мемориальная доска будет напоминать не одному поколению кизлярцев о молодом человеке, который отдал свою жизнь ради мира. Желаю, чтобы вам, ребята, не пришлось испытать тягот войны», — сказал на церемонии открытия памятной доски Александр Шувалов.

В своем выступлении председатель горсобрания Полюшко, обращаясь к юным кизлярцам, напомнил, какой ценой досталась Победа над фашистской Германией. «Рустам погиб, защищая мир от нацизма, став символом доблести и беспримерного героизма. Наше дело правое, победа будет за нами», — отметил Полюшко.

Директор гимназии Ибрагим Аскеров рассказал, что Рустам Шахэмиров был очень веселым, честным, открытым, светлым человеком, надежным другом, который достойно выполнил свой воинский долг. Самой большой наградой для погибшего бойца он назвал сохранение памяти о нем.

Право открыть мемориальную доску предоставили мэру города и отцу погибшего бойца.

Сержант служивший в одной из частей в Ростовской области героически погиб во время спецоперации на Украине. 20 марта героя похоронили на кладбище в родовом селении Усухчай Докузпаринского района. Мэр Кизляра Александр Шувалов и военный комиссар Рамазан Курамагомедов передали 27 апреля Орден Мужества отцу Рустама Шахэмирова.

Герой родился в с.Аверьяновка 8 сентября 1988 года. В 1995 году пошел в первый класс кизлярской гимназии №6. Он экстерном окончил школу и в 2009 году поступил в Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Уже в следующем году был призван в армию и проходил службу в городе Вологда. После армии женился. 11 февраля 2014 года супруга Сулгият подарила ему дочь, которую молодые родители решили назвать Заирой. Через год в жизни семьи произошли резкие перемены. В январе он заключил контракт и стал старшим механиком группы обслуживания радиоэлектронной борьбы в одной из частей в Ростове на Дону. В августе 2015 года ему было присвоено звание «младший сержант» и затем переназначен на должность старшего механика. В июне 2016 было присвоено звание «сержант». Сыну Ахмаду в январе исполнилось 7 лет.

Вечная память и вечная слава Герою!