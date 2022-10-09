В Кизляре и Кизлярском районе встретили участников СВО

8 октября жители Кизлярского района и города Кизляра встречали своих родных и близких, которые вернулись из командировки с территории СВО.

По этому поводу в кизлярской воинской части прошла торжественная церемония встречи военнослужащих. Колонну с бойцами кизлярцы встречали живым коридором.

С приветственной речью в адрес прибывших обратились главы — Александр Шувалов и Аким Микиров, военный комиссар Рамазан Курамагомедов, врио начальника ОМВД России по Кизлярскому району Амирбег Джабраилов и другие официальные лица.

Силами артистов была организована праздничная программа.