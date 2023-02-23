В Кизляре депутат городского Собрания устроил праздничный ужин для семей мобилизованных

В Кизляре предусмотрена всесторонняя поддержка семей, чьи родственники отправились в зону проведения специальной военной операции. Этим занимается городской штаб по поручению руководителя города Александра Шувалова.

Кроме помощи, для близких мобилизованных устраивают и развлекательные мероприятия. Вот и в преддверии Дня защитника Отечества семьи бойцов получили приглашение в кафе «Фугу».

Инициатором праздничного ужина выступил депутат городского Собрания от партии «Единая Россия» Магомед Гамидов, устроив настоящий сюрприз для детей, жен и матерей мобилизованных.

Их ждали любимые всеми угощения, кажется, в неограниченных количествах. Для самых маленьких организовали детские стульчики, чтобы все остались не только довольными, но и сытыми.

«Нашей главной задачей является поддержка не только бойцов-земляков, но и их семей. К этому призывает глава Дагестана Сергей Меликов, глава нашего города. По инициативе секретаря Кизлярского городского местного отделения Партии «Единая Россия», главы ГО «город Кизляра» Александра Шувалова при поддержке депутатского корпуса, горожан очередной раз доставили 20 тонн гуманитарной помощи на место СВО к празднику», — сказал Магомед Гамидов, обращаясь к гостям. Эти слова родные бойцов поддержали громкими апплодисментами в знак благодарности.

Малышей ждали также игровая и музыкальная программа, которую подготовили волонтеры корпуса «Кизляр-280», после чего каждый ребенок получил сладкое угощение в подарок от Молодежного совета при главе города.

Многие жены бойцов признались, что благодаря таким мороприятиям от городского штаба, они познакомились друг сдругом, стали общаться и поддерживать друг друга. Женщины выразили признательность за внимание, которым они окружены.