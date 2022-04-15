В Кизилюртовском районе состоялось совещание, посвященное проблеме поливной воды

В рамках реализации поручения Сергея Меликова, в Кизилюртовском районе состоялось выездное совещание под председательством Абдулмуслима Абдулмуслимова по вопросам обеспечения поливной водой. На повестку мероприятия были вынесены вопросы орошения участков сельскохозяйственного назначения, находящиеся на территории Кизилюртовского района. По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, в муниципалитете в орошении капельным путём нуждаются девятьсот гектаров земель сельскохозяйственного назначения, в том числе под интенсивными садами — 305 га. «Нам нужно спасать урожай, мы приехали точечно снимать проблему», — сказал Председатель Правительства РД.

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