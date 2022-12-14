Общество

В Кизилюртовском районе семье мобилизованного будет оказана помощь в улучшении жилищно-бытовых условий

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13 декабря руководитель Кизилюртовского района Рустам Татарханов провел совещание, на котором обсудил меры поддержки семьям мобилизованных граждан. В частности, речь шла об  улучшении жилищно-бытовых  условий семьи мобилизованного на СВО Атая Сайпулаева.

Напомним, что накануне мать военнослужащего из села Кульзеб Чамасда Магомедова обратилась к главе района Рустаму Татарханову с просьбой оказать ей содействие в  ремонте кровли крыши.

В ходе совещания глава района Рустам Татарханов сообщил, что депутат районного Собрания из с. Нечаевка Хизри Магомедов выделил личные средства в размере 50 тысяч рублей на нужды мобилизованных. Было решено, что эти средства будут направлены на улучшение  жилищно-бытовых  условий для  семьи участника специальной военной операции Атая Сайпулаева.

Глава муниципалитета поручил руководителю подрядной организации Израилу Ачабаеву заняться приобретением необходимого материала и вести контроль выполняемых работ.

Руководство централизованного штаба #МЫВМЕСТЕ, созданного по поручению главы Кизилюртовского района Рустама Татарханова, выражает особую благодарность депутату районного Собрания Хизри Магомедову за оказанную помощь семьям мобилизованных и участников СВО.

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