В Кизилюртовском районе построят новый мясокомбинат 

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание рабочей группы по вопросу строительства мясоперерабатывающего предприятия полного цикла.

Предприятие по производству и переработке мясной продукции полного цикла построят в Кизилюртовском районе.

Мясокомбинат предполагает комплекс независимых друг от друга производств, а также объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, помещений для персонала. В частности, на территории будут размещены: цех для убоя скота и переработки мяса, цеха для производства мясных консервов, колбасного и кишечного цехов, цеха мясокостной муки, цеха по обработке шкур.