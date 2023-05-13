В Кизилюртовском районе посетили семьи мобилизованных и военнослужащих СВО

В преддверии празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне директор Управления социальной защиты населения района Абдулмажид Алиев и руководитель комплексного центра социального обслуживания населения (КСЦОН)по Кизилюртовскому району Раджаб Абдулаев посетили семьи бойцов спецоперации и вручили им продуктовые наборы.

В рамках выездного мероприятия они побывали у 14-ти семей в таких сельских поселениях как; Новый-Чиркей, Комсомольское, Нечаевка, Султанянгиюрт и Гельбах.

В ходе визита они пообщались с родителями, супругами и детьми, поинтересовались об их условиях жизни и выслушали существующие вопросы и пожелания, расспросили о наличии у них каких-либо проблем, требующих содействия в их решении.

Встречи с семьями наших солдат прошли в теплой и дружеской атмосфере. Каждый из них делился своими переживаниями, проблемами, а также выразили огромные слова благодарности за поддержку, заботу и оказанное внимание.