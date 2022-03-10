Экономика

В Кизилюртовском районе Дагестана будет построен новый мясокомбинат

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Вопрос строительства мясоперерабатывающего предприятия обсудили на заседании Правительства РД под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. По поручению Председателя Правительства РД сформирована рабочая группа по реализации проекта, который, по словам премьера, представляет большую значимость как для региона, так и для страны. Финансирование строительства планируется обеспечить за счёт средств АО «РосАгроЛизинг» и республиканского бюджета. Плановая мощность предприятия предусматривает организацию и реализацию продукции до 700 голов МРС и 50 голов КРС в смену. По итогам обсуждения сформирована и подписана дорожная карта по реализации проекта.

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