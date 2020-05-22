В Кизилюрте ввели народные дружины

Чтобы не допустить массовых гуляний в дни праздника Ураза-байрам, в Кизилюрте начали работать народные дружины. Чтобы не допустить массовых гуляний в дни праздника Ураза-байрам, в Кизилюрте начали работать народные дружины.

По информации администрации города, многие сотрудники полиции находятся в больничном отпуске, поэтому возникла необходимость привлечь добровольцев.

Волонтеры приступили к рейдам и уже закрыли магазины и торговые ларьки, работающие вопреки запрету Роспотребнадзора.

Владельцев продовольственных магазинов предупредили о необходимости соблюдать режим ношения масок и перчаток. В случае повторных нарушений, Роспотребнадзор направит иски в суд.

Мэрия призывает не устраивать хаотичную торговлю клубникой, крупные магазины готовы скупать ягоды у местных производителей.