В Кизилюрте ввели народные дружины

Чтобы не допустить массовых гуляний в дни праздника Ураза-байрам, в Кизилюрте начали работать народные дружины.
По информации администрации города, многие сотрудники полиции находятся в больничном отпуске, поэтому возникла необходимость привлечь добровольцев.
Волонтеры приступили к рейдам и уже закрыли магазины и торговые ларьки, работающие вопреки запрету Роспотребнадзора.
Владельцев продовольственных магазинов предупредили о необходимости соблюдать режим ношения масок и перчаток. В случае повторных нарушений, Роспотребнадзор направит иски в суд.
Мэрия призывает не устраивать хаотичную торговлю клубникой, крупные магазины готовы скупать ягоды у местных производителей.