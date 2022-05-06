В Кизилюрте создана онлайн версия «Бессмертного полка»

Городской округ «город Кизилюрт» поддержал инициативу Главы Дагестана Сергея Меликова и создал онлайн версию «Бессмертного полка».

В рамках акции «Знамя Победы» на официальном сайте городской администрации под лозунгом «Соберем героев под Знаменем Победы» (https://mo-kizilurt.ru/77-let-velikoj-pobede/) запущена онлайн версия памятной акции. Сотрудники администрации делятся здесь рассказами и фото своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

Ряды онлайн шествия ежедневно пополняются, желающих рассказать о героическом прошлом своих отцов и дедов немало и среди подведомственных учреждений администрации.

Почетное место в виртуальном полку найдется для каждого!