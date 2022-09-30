В Кизилюрте создан Фонд помощи мобилизованным и их семьям

С инициативой создания подобного счета выступили местные предприниматели, озвучившие свое предложение перед главой городского округа. Глава Кизилюрта Магомед Магомедов инициативу одобрил и поддержал.

Городской фонд будет создан на базе завода ООО «ЮГ-СГЭМ», руководит которым депутат Городского собрания депутатов Гаджи Биярсланов. Гаджи Биярсланов взял на себя все организационные вопросы создания фонда, а помощь в продвижении работы, распределении средств и составлении отчета окажут руководитель АО «Дагнеруд» Курбанали Курбаналиев и генеральный директор ООО «УПТК» Магомед Загидов.