В Кизилюрте открыли крупное хранилище фруктов и овощей

В Кизилюртовском районе состоялось открытие фрукто-и овощехранилища мощностью 2 тыс. тонн. В открытии принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттала Батталова.

СПоК «Биополис» построил хранилище на средства государственного гранта, полученного на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооператива.

Здесь можно одновременно хранить до 2 тыс. тонн овощей и фруктов. Используемые технологии позволяют обеспечивать сохранность продукции на срок до полугода и выше. Специальная система дистанционного контроля в режиме реального времени анализирует температуру воздуха внутри хранилища и вне его, после чего автоматически устанавливает оптимальный температурный режим.