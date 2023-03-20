Экономика

В Кизилюрте и Дагестанских Огнях проведут модернизацию систем теплоснабжения

Оставить комментарий

Об этом главе кабмина региона Абдулмуслиму Абдулмуслимову в рамках заседания Оперштаба по развитию экономики региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов.

По словам Сулейманова, проекты модернизации систем теплоснабжения в городах Кизилюрт и Дагестанские Огни будут реализованы за счет средств Фонда национального благосостояния.

«Сметная стоимость проектов составляет более 877 млн рублей. Также подготовлены проекты концессионных соглашений и разработаны параметры долгосрочного регулирования в отношении систем теплоснабжения городов Махачкала, Дербент, систем водоснабжения, водоотведения городов Дагестанские Огни и Кизилюрт», — сообщил Артур Сулейманов.

Также читают:

Кизлярские рисоводы увеличивают объемы производств...
Правительство Дагестана прорабатывает меры по пред...
Услуги в сфере сельского туризма получили право ок...
Сергей Меликов посетил в Кизляре производство ноже...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *