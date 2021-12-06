В Кизилюрте до конца года начнёт работать новый детский сад

В Кизилюрте до конца года введут в эксплуатацию новый детский сад. Председатель Правительства Абдулпатах провел совещание для рассмотрения вопроса обеспечения исполнения поручения Сергея Меликова о необходимости обеспечения ввода в эксплуатацию в оперативные сроки детского сада ДОУ «Золотой ключик» в городе Кизилюрте.

Садик на 250 мест строит военно-строительное управление Минобороны. Как выяснилось, для сдачи объекта в срок не хватает финансирования.

Амирханов поручил Минфину оперативно проработать вопрос о выделении средств на дооснащение учреждения.