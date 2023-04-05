В кинопрокат выходит художественный фильм «Нюрнберг»

В 2023 году в кинопрокат выходит полнометражная художественная картина «Нюрнберг», созданная при поддержке Российского исторического общества. Это первый в истории мирового кино игровой фильм о международном военном трибунале 1945-1946 гг. Проект «Нюрнберг» станет важным инструментом для трансляции средствами художественного кинематографа исторически достоверной информации о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, подготовку и проведение «суда народов» и в формирование устойчивого справедливого миропорядка, основанного на её итогах и решениях Нюрнбергского трибунала.