В каждом районе Дагестана запустят по два инвестпроекта в сфере АПК

В Махачкале прошла конференция «Перспективы агропромышленного комплекса Дагестана». В ней приняли участие представители республиканских и федеральных органов власти, главы городов и районов, эксперты, учёные, а также аграрии из самых отдаленных уголков республики.

Началось мероприятие с приветственного адреса министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Далее о перспективах развития отрасли, достигнутых результатах и задачах на перспективу рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он отметил, что конференция проводится по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

«Это уже пятая наша конференция и ничуть не умаляя значимость предыдущих тем хочу все же особо отметить важность и значимость вопросов развития агропромышленного комплекса для Республики Дагестан.

Абдулмуслимов отметил, что агропромышленный комплекс – особая тема для нашей республики, имеет исключительную значимость в структуре экономики и жизнедеятельности ее населения. Дагестан – это бесспорно аграрная республика. Об этом убедительно свидетельствуют ряд показателей – высокая доля продукции АПК в валовом региональном продукте (около 18%), значительная доля сельского населения (около 55%), лидирующие позиции среди субъектов России по производству основных видов сельскохозяйственной продукции. В последние годы аграрный сектор в Дагестане показывает демонстрирует рост показателей.

Председатель Правительства поднял вопрос о недопустимости заброшенности земель. Администрации районов наделены необходимыми полномочиями для проведения муниципального земельного контроля за использованием сельскохозяйственных земель, независимо от вида собственности таких земель.

Без наведения порядка в земельном вопросе, без обеспечения эффективного использования сельхозугодий, мы не сможем решать другие задачи по развитию АПК.

В этой связи Абдулмуслимов подчеркнул, что в каждом муниципальном районе должна быть обеспечена реализация не менее 2-3 инвестиционных проекта в сфере АПК