В Казбековском районе стартовала весенняя призывная кампания

В текущем году весенний призыв на срочную военную службу продлится 3,5 месяца — с 1 апреля по 15 июля. В этой связи, в рамках Медиа-плана информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам призыва 2023 года в Республике Дагестан, на сайте администрации МР «Казбековский район» открывается рубрика «Вопросы военкому».

Для того, чтобы получить ответы на интересующие граждан вопросы, сегодня съёмочная группа Единого информационного центра встретилась с военным комиссаром по Казбековскому и Гумбетовскому районам Арсеном Магомедовым.

— Мужчина в возрасте от 18 до 27 лет получил повестку явиться в военкомат. Каковы дальнейшие ваши действия после его прибытия?

— После получения повестки мужчина в возрасте от 18 до 27 лет должен явиться в военкомат по месту прописки. Явка обязательна! Прежде чем начать комиссию, скажем, 1 апреля, призывнику необходимо сдать анализы в лабораториях Центральной районной больницы.

В Казбековском районе медицинская комиссия будет проходить с 4 апреля в с. Дылым в здании военного комиссариата по ул. Аптечная 11, где врачи определят категорию годности призывника от самой здоровой «А» до негодной к призыву «Д».