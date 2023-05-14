В Казбековском районе состоялись торжественные проводы призывников в ряды Вооружённых Сил России

10 мая в малом зале Центра традиционной культуры народов России села Дылым Казбековского района прошли торжественные проводы призывников на срочную службу в рядах Вооружённых Сил России.

В мероприятии приняли участие замглавы администрации МР по общественной безопасности Басир Нуцалов, военный комиссар Казбековского и Гумбетовского районов Арсен Магомедов, главный редактор районной газеты «Чапар» Икрамудин Салимханов, председатель Совета ветеранов района Хункарби Магомедхабибов, председатель Совета старейшин района Сайрудин Нуралиев и представители культуры, дошкольного образования и близкие родственники призывников.

Выступая с напутственным словом, Басир Нуцалов выразил добрые пожелания от имени главы района Гаджимурада Мусаева и отметил, что сегодня для молодых парней выпала большая честь стать защитниками Отечества, как это делали их отцы и деды. Далее Нуцалов призвал будущих солдат срочной службы не терять зря время во время службы и с чувством большой ответственности овладевать специальными военными навыками и знаниями в зависимости от рода войск, куда они будут направлены: «Важно помнить,- сказал Нуцалов,- что дагестанцы всегда отличались мужеством и отвагой, как в годы ВОВ, так и в зоне СВО на Украине. Да, защищая родных и близких, свою Родину, нередко гибнут солдаты на полях сражений. Но долг мужчин в том и заключается, чтобы быть готовым ко всему, когда речь идет о спасении своих родных, близких и родной земли. Так делали те, кто геройски пал во время ВОВ и те, кто сегодня мужественно сражается в зоне СВО».

Выступившие Арсен Магомедов, Хункарби Магомедхабибов и Сайрудин Нуралиев также выразили свои пожелания, чтобы каждый из призывников нёс свою воинскую службу, подражая тем, кто и во время Отечественной войны и в зоне проведения СВО прославлял родной район и Дагестан. «Мне, как всем родным и близким, — сказал военный комиссар, — очень приятно бывает, когда от командования войск, где служат наши парни, получаю благодарственные письма в адрес района и родителей. Такие письма мы получаем часто. А сегодня, как вы все знаете, военнослужащие из Дагестана с честью выполняют свой долг перед Родиной в зоне проведения СВО на Украине». Арсен Магомедов также добавил, что солдаты-срочники во время прохождения службы в зону проведения СВО, а также на вновь присоединенные к РФ территории отправлены не будут.

Торжественную атмосферу мероприятию придало вручение призывникам военных билетов. Следует отметить, что это уже вторая группа призывников в количестве 12 человек, которые провожаются на срочную службу из Казбековского и Гумбетовского районов.

Приятное впечатление на присутствующих, и особенно на призывников, произвели концертные номера, подготовленные работниками ЦТКНР с.Дылым совместно с детским коллективом Центра развития ребенка № 1 «Сказка» и Заслуженным артистом РД Русланом Имамирзаевым.