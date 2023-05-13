В Казбековском районе состоялись проводы призывников в ряды Вооружённых Сил России

10 мая в малом зале Центра традиционной культуры народов России села Дылым прошли торжественные проводы призывников на срочную службу в рядах Вооружённых Сил России.

В мероприятии приняли участие заместитель главы муниципалитета по общественной безопасности Басир Нуцалов, военный комиссар Казбековского и Гумбетовского районов Арсен Магомедов, главный редактор районной газеты «Чапар» Икрамудин Салимханов, председатель Совета ветеранов района Хункарби Магомедхабибов, председатель Совета старейшин района Сайрудин Нуралиев и представители культуры, дошкольного образования и близкие родственники призывников.

Выступая с напутственным словом, Басир Нуцалов выразил добрые пожелания от имени главы района Гаджимурада Мусаева и отметил, что сегодня для молодых парней выпала большая честь стать защитниками Отечества, как это делали их отцы и деды. Далее Нуцалов призвал будущих солдат срочной службы не терять зря время во время службы и с чувством большой ответственности овладевать специальными военными навыками и знаниями в зависимости от рода войск, куда они будут направлены.