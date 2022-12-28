В Казбековском районе проходит мероприятие, посвященное памяти выдающегося партийно-хозяйственного деятеля Мухудина Абдулмуслимова

В этом году исполняется 85 лет со дня его рождения.

Мухудин Абдулкадырович занимал различные должности в райкоме КПСС, был председателем Казбековского районного исполнительного комитета, начальником управления агропромышленного комплекса.

По его инициативе в районе были построены дом культуры, детский сад, жилые дома для специалистов, асфальтированы дороги, в ряд сел района проведен природный газ.

Под его руководством была реализована программа очищения засоленных и бесплодных прикутанных земель под рисовые поля и долголетние культурные пастбища.