В Казбековском районе поддержали общереспубликанский субботник

В рамках объявленого по всему региону субботника и по поручению главы Казбековского района Гаджимурада Мусаева, сегодня в Казбековском районе проведены мероприятия по уборке территорий, прилегающих к организациям, учреждениям и автодороге.

Так, на субботник вышли сотрудники администрации района, управления культуры, отдела спорта, редакции газеты «Чапар», Административно-хозяйственного центра, коллективы организаций и учреждений района, а также работники администраций сельских поселений и учащиеся школ.

По словам начальника отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации МР Гамзата Хадаева, субботник начался пораньше в связи с улучшением погодных условий, а также наступающим месяцем Рамадан: «Основные мероприятия по наведению чистоты и порядка начнутся до наступления майских праздников. Пока мы объявили субботник для наведения порядка на территориях организаций и учреждений, в дальнейшем планируется провести масштабный субботник для очистки придорожных участков и побелки деревьев до стелы Казбековского района».

В свою очередь, директор МКУ «Отдел культуры» Абакар Ибрагимов, глава АСП «село Дылым» Арсен Магдиханов и директор АХЦ Хабиб Окмазов отметили, что в нынешнем году весна наступила пораньше и после снежной зимы бытовой мусор, упавшие ветки, листва стали виднеться, и было необходимо навести порядок.

Благодаря сплоченной работе всех участников субботника, на улицах муниципалитета стало заметно чище.