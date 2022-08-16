В Казбековском районе отремонтируют 12 км дорог, ведущих к туристическим объектам

В Казбековском районе в рамках реализации государственной программы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан идет ремонт автомобильной дороги «Буйнакск – Кизилюрт — Новый Чиркей» через поселок Дубки на участке км 5 – км 17.

Дорога является одной из главных туристических артерий в транспортной сети Дагестана, ведет к знаменитому Сулакскому каньону, смотровой площадке в посёлке Дубки и Чиркейской ГЭС, которые ежедневно посещают тысячи любителей путешествий со всей страны.

В рамках ремонта будет усилено основание дорожного полотна, устроено асфальтобетонное покрытие, специалисты отремонтируют искусственные сооружения и обустроят пешеходные тротуары по поселку Дубки.

Также в рамках ремонта будет проведен весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе, установлено металлическое барьерное ограждение, установлены бетонные блоки, нанесена горизонтальная разметка, обновлены дорожные знаки и обустроены обочины.

На сегодняшний день на участке завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на протяжении 10 километров. Параллельно ведутся работы по обустройству дороги.

Завершение работ и ввод в эксплуатацию 12-километрового участка запланировано на конец сентября текущего года.