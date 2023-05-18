В Казбековском  районе  отпраздновали 90-летие со дня выпуска первого издания районной газеты «Чапар»

В мероприятии принял участие заместитель руководителя Агентства информации и печати Дагестана Аслудин Магомедов. От имени руководства Дагинформа он поздравил коллектив газеты с юбилеем.

«Несмотря на то, что в разные периоды газета называлась по-разному она осталась верной традициям, освещая новости социально-экономического развития района, новости спорта, культуры, религии, о жителях-тружениках района. Коллектив газеты «Чапар» всегда старается делать так, чтобы до читателей доходила правдивая информация. В трудные для всей страны годы Великой Отечественной Войны на страницах «Чапар» освещались события фронтов, ударный труд рабочих и колхозников для скорейшей победы, подвиги партизан в тылу врага. Сегодня на страницах газеты подробно рассказывается об участии земляков в боевых действиях в зоне СВО. Коллективу «Чапар» удалось сберечь творческое наследие публицистики, ее лучшие традиции», – отметил Аслудин Магомедов.