В Казбековском районе отметили День Героев Отечества

Вчера, 8 декабря, в Дылымском многопрофильном лицее прошло мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества, которое было организовано совместно с Советом ветеранов и волонтёрским штабом Казбековского района.

В празднично убранном фойе на фоне стенда героям Отечественной войны и участникам СВО от имени главы администрации МР «Казбековский район» Гаджимурада Мусаева с поздравительной речью выступил зам. главы Басир Нуцалов, который поздравил всех присутствующих с праздником Героев Отечества и, отметив роль образовательных учреждений в патриотическом воспитании подрастающего поколения, поблагодарил организаторов данного мероприятия.

Далее с поздравительной речью выступил почетный гость, председатель Совета ветеранов Дагестана, полковник ВДВ России в запасе Магарам Алиджанов. Он вкратце изложил историю появления памятной даты и выразил огромную благодарность в адрес администрации района, дирекции ДМЛ, волонтёров района, отметив, что данное мероприятие организовано на высоком организационно- патриотическом уровне. В конце своего выступления Магарам Алиджанов за патриотическое воспитание подрастающего поколения наградил грамотами Совета ветеранов РД депутата РС МР Рустама Гаирбиева, директора ДЮСШ Магомеда Азаева и помощника главы района Ильяса Шарабудинова. Награждение также провёл председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохраниельных органов Казбековского района Хункарби Магомедхабибов.

Перед гостями и участникам мероприятия с тематической концертной программой выступил с номерами учащиеся ДМЛ. В завершение мероприятия дирекция ДМЛ выразила благодарность председателю совета ветеранов, труда, войны и правоохранительных органов района Хункарби Магомедхабибову и предпринимателю Шамилю Патахову за оказанную спонсорскую помощь в подготовке и проведении мероприятия, посвящённого Дню Героев Отечества.