В Казбековском районе открыли новый ясли-сад на 60 мест

Открытие нового ясли-сада на 60 мест стало значимым событием для жителей селения Буртунай. Современный, оборудованный по последнему слову техники детсад «Одуванчик» распахнул сегодня свои двери для маленьких буртунайских детей и родителей.

В церемонии открытия принял участие вице-премьер Правительства РД Ризван Газимагомедов. Он подчеркнул беспрецедентное число объектов образования капитально отремонтированных и новых, вводимых в эксплуатацию в этом году, что свидетельствует о том, что социальная политика остается в числе приоритетных задач государства. Перед республикой поставлена задача обеспечить охват дошкольным образованием 90 % детей дошкольного возраста уже в ближайшее время, а потому работа по реализации социальных задач продолжится.

Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев от имени всех казбековцев поблагодарил вице-премьера за добрые дела и слова. Он также выразил признательность всем причастным, кто способствовал включению строительства яслей в программу финансирования, в первую очередь — руководителю республики Сергею Алимовичу Меликову, депутату Государственной Думы РФ Сайгидпаше Умаханову и депутату НС РД Мухтарпаше Умаханову. Отдельные слова благодарности были сказаны многократно в адрес сельчанина Хабиба Адиева, который безвозмездно предоставил под строительство детсада свой земельный участок. Глава района подчеркнул, что до сих пор сельский детсад находился в приспособленном помещении.

Депутат НС РД Мухтарпаша Умаханов тепло поздравил односельчан с радостным событием и попросил всех бережно отнестись к имуществу детского сада, чтобы оно радовало детей многие годы. Благодарность в адрес руководства района и республики выразила от имени родительской общественности Айна Голоева.

Представитель Дирекции заказчиков РД Нурудин Манапов вручил заведующей ДОУ Анисат Гамзатовой символический ключ от ясли-сада. Воспитанники детсада имени Гаджи Махачева приветствовали гостей и зрителей танцевальной композицией.

Пока высокие гости совершали обход по помещениям нового ясли-сада, детей развлекали аниматоры с программой «Волшебное детство».