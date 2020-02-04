В Казбековском районе начались занятия ШГЖ

Начался курс лекций школы гражданской журналистики в Казбековском районе. Курс 5-го потока рассчитан на 3 месяца, занятия проходят в выходные дни.

Первую лекцию повел руководитель ГБУ РД «Координационный информационно-культурный центр» Минкомсвязи Дагестана Мухтар Амиров вместе со своим заместителем Дилярой Даудовой.

Спикеры рассказали о продвижении в социальных сетях и Интернет-сайтах.

По словам Мухтара Амирова, муниципалитеты сталкиваются с информационными вызовами, поэтому не нужно замыкаться на каком-то одном сервисе или канале. Распространение информации в разных Интернет-сервисах можно обеспечить, не прибегая к большим затратам.

Школа гражданской журналистики дает слушателям теоретические знания по основам журналистики. Слушатели могут попробовать себя в настоящем СМИ.

По словам основателя школы Маржаны Омаровой, ШГЖ ставит цель подготовить инициативных молодых людей с активной гражданской позицией.