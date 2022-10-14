В Казбековском районе начал функционировать штаб помощи семьям участников СВО

По поручению руководитнля Казбековского района Гаджимурада Мусаева в муниципалитете создан штаб по оказанию адресной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Работа проводится в рамках содействия движению Общероссийского народного фронта #МЫВМЕСТЕ.

Глава района определил направления, по которым будет организована работа. Так, работу штаба волонтеров будет курировать начальник отдела по фк, спорту, туризму и делам молодежи администрации района Ибрагим Булатханов. Работа данного штаба заключается в том, чтобы собрать информацию о семьях военнослужащих, контрактниках, мобилизованных для оказания помощи. К этой работе будут привлечены Совет ветеранов района, специалисты Управления соцзащиты населения, Управления сельского хозяйства, отдела формирования собственных доходов и развития малого среднего предпринимательства муниципалитета.